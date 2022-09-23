كيفية شراء تذاكر زيارة الأماكن السياحية والأثرية إلكترونيا.. 6 خطوات

تيسيرًا على المواطنين وتجنبًا للزحام، بدأت وزارة السياحة والآثار، تفعيل تشغيل حجز تذاكر دخول المواقع وشرائها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت، في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشامل في المناطق الأثرية والمتاحف، وبدأ ذلك التحول بتفعيل تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول 6 مواقع بمحافظة الإسكندرية.

وفي التقرير التالي، نوضح لكم خطوات شراء تذاكر زيارة الأماكن السياحية إلكترونيا، وفقًا لما ذكرته وزارة السياحة والآثار.

خطوات شراء تذاكر زيارة الأماكن السياحية إلكترونيا

1- في البداية يتم الدخول على موقع وزارة السياحة.

2- سيظهر لك خيار الخدمات الرقمية الذي ينقسم إلى قسمين، اختر منه المواقع الأثرية والمتاحف.

3- بعد الضغط على خيار المتاحف الأثرية والمتاحف، سيظهر لك خيار شراء تذاكر الزيارة.

4- اضغط على طلب الخدمة الرقمية.

5- اكتب الجهة أو المكان الذي تريد الذهاب إليه أو الموقع الأثري الذي تريد زيارته.

6- اكتب البيانات المطلوبة منك والمعلومات الخاصة بطريقة الدفع والفيزا، ليتم بذلك إتمام عملية الحجز والحصول على التذكرة.

خطة الدولة للتحول الرقمي

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، في بيان، أن تشغيل منظومة التذاكر من شأنها أن تُمكن الزائرين المصريين والأجانب أيضًا من الحصول على تذاكر دخول هذه المناطق الأثرية إلكترونيًا وسداد قيمتها عن طريق الفيزا، ما يساهم بشكل كبير في تحسين تجربة الزائرين، وسرعة دخولهم إلى المتاحف والمواقع الأثرية بسهولة ويسر ودون جهد وانتظار.