«السياحة والآثار» تشارك في المعرض السياحي الدولي باليابان

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan 2022، والمقام حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر فعالياته حتى 25 سبتمبر الجاري.

وافتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، بحضور محمد يونس مدير المكتب المركزي لدول الشرق الأقصى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعددًا من أعضاء السفارة المصرية في اليابان.

المقصد السياحي المصري

وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنّ الهدف من مشاركة الوزارة في فعاليات هذا المعرض، الترويج للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وتسليط الضوء على المنتجات السياحية الجديدة في السوق الياباني، وهي سياحة السفاري والتخييم، وتسلق الجبال، والجولف، والغوص، لافتًا إلى حصول منطقة البحر الأحمر في الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ على المركز الثاني، كأفضل وجهة للغوص عالميًا علي التوالي منذ 2015، وفقًا للاستبيان الذي أجرته مجلة DIVE البريطانية.

ومن جانبه، قال ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، إنّ الجناح المصري شهد إقبالًا كبيرًا من قبل ممثلي شركات السياحة ومنظمي الرحلات اليابانيين، للتعرف على التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والاكتشافات الآثرية المكتشفة مؤخرًا.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، عقد الأستاذ محمد يونس، مدير المكتب المركزي لدول الشرق الأقصى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة لقاءات مهنية مع ممثلي كبرى الشركات اليابانية «WAS - JTB - HIS - NTA»، إلى جانب لقاء مع ممثل الاتحاد العالمي للجولف في منطقة شرق أسيا واليابان، لتبادل المعلومات عن سياحة الجولف، ومناقشة أهم السبل لدفع حركة سياحة الجولف من اليابان إلى مصر.

الترويج للسياحة العلاجية والروحية

والتقى «يونس» مع منظمي معارض سياحية يابانية متخصصة في السياحة العلاجية والاستشفائية والروحية، ومنظمي المعرض السياحي الدولي Marine Diving Fair، والتعرف على جوانب سياحة الغوص، وأهم متطلبات هذا النمط، وتلقت مصر دعوة لحضور هذا الحدث الكبير في مايو القادم .

يُذكر أنّ الوزارة تشارك هذا العام في المعرض بجناح مساحته 63 متر، مستوحى تصميمه من الطراز الفرعوني، ويضم شاشة كبيرة لعرض بعض الأفلام والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية، وما تتميز به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan 2022 هذا العام، وتنظمه منظمة الجاتا، اتحاد شركات السياحية اليابانية المسئولة عن السياحة الخارجية في اليابان، بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية.