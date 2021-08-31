تعرف على ملامح الدراسة ببرنامج إدارة المواقع الأثرية والتراثية بدمياط

أعلنت جامعة دمياط عن برنامجها الجديد الخاص بالحصول على درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في برنامج إدارة المواقع الأثرية والتراثية الخاص بكلية الآثار والذي ينظم للمرة الأولى، ويخرج هذا البرنامج المميز «إخصائي إدارة مواقع أثرية وتراثية».

«الوطن»، نستعرض في السطور التالية أهم ملامح البرنامج ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مدة الدراسة

4 سنوات دراسية

إجمالي عدد الساعات طوال فترة الدراسة :

160 ساعة معتمدة

تكلفة البرنامج

9000 جنيه لكل سنة دراسية بواقع 4500 جنيه للفصل الدراسي الواحد

شروط القبول بالبرنامج

يتم القبول في البرنامج وفقا لعدد من الشروط وهي كالتالي :-

1 - درجات الطالب في مادتي التخصص في المستويين الأول و الثاني

2- درجة الطالب في اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أهمية و أهداف البرنامج

يهدف البرنامج لتخريج كوادر مؤهلة لتلبية كافة المتطلبات الحديثة لسوق العمل الأثري وباحثين أكفاء قادرين على التطوير والابتكار في شتى علوم الآثار بما يخدم المجتمع وبمستوى تنافسي فريد ويحفظ تراثنا الثقافي ويضمن استدامه مع تعظيم موارده .

مجالات العمل

خريج برنامج إدارة المواقع الأثرية والتراثية سيكون خريج غير نمطي وسيكون أول من يحمل هذا اللقب الوظيفي في مصر «أخصائي إدارة مواقع أثرية وتراثية»، عليه فإن كافة المواقع والمتاحف الأثرية و التراثية بوزارة الآثار ستسعى جاهدة لخطف هؤلاء الخريجين الذين يمثلون باكورة إنتاج كلية الآثار بجامعة دمياط وعليها ستعول وزارة الآثار في تطوير وتنمية المواقع والمتاحف الأثرية والتراثية.