«الأرض الحمراء.. جغرافية الآثار في صحراء مصر الشرقية» كتاب عن المواقع الأثرية

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ، كتاب «الأرض الحمراء.. جغرافية الآثار في صحراء مصر الشرقية»، عن المركز القومي للترجمة، تأليف مجموعة من المؤلفين ستيفين بوثام، مارتن هنس، هيندراكي نوينز، وترجمة كل من الدكتور عاطف معتمد، الدكتورة ريهام أبو دنيا، الدكتور عزت زيان، الدكتور محمد رزق.

«الأرض الحمراء.. جغرافية الآثار في صحراء مصر الشرقية»

وقال الدكتورعاطف عبدالمعتمد عبر حسابه الخاصة على «فيسبوك»: استلمت كتاب «الأرض الحمراء.. جغرافية الآثار في صحراء مصر الشرقية»، ويضم عرضا واسع المدى لأهم المواقع الأثرية للعصر اليوناني/ الروماني المتراكب فوق تاريخ مصر القديم، سواء ما تضمه هذه الصحراء من طرق النقل والتجارة، الحصون والقلاع، الموانئ البحرية، المعابد وأطلال البلدات والوكالات التجارية، والمناجم والمحاجر.

وأوضح «عبدالمعتمد»: «سلمنا هذا الكتاب قبل 4 سنوات للمركز القومي للترجمة بفريق عمل يضم: عاطف معتمد، د.ريهام أبو دنيا، أ.د عزت زيان، أ.د محمد رزق، يتألف الكتاب من 620 صفحة، ويعد الأول من نوعه في مجال تخصصه».

وتابع: في انتظار صدور الكتاب الثاني الذي سلمته للمركز أيضا بعنوان «شعوب الصحراء الشرقية» ويتناول التكيف البيئي لسكان هذه الصحراء منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الراهن المتمثل في حياة قبائل البشارية والعبابدة والمعازة.

وأشار «عبد المعتمد»: وحين يصدر الكتاب الثاني سنكون بهذا قد أدينا واجبنا تجاه الباحثين في جغرافية صحراء مصر الشرقية وتاريخها الأثري بمعلومات وأفكار جديدة، علها تفيد الدارسين والمهتمين وعموم القراء، والحمد لله على فضله وتوفيقه.

في سياق آخر يشارك المركز القومي للترجمة، بمجموعة من أحدث إصداراته في معرض مكتبة الإسكندرية في دورته ال17 و الذي تستمر فعالياته من 18 يوليو ويستمر حتى 28 يوليو الجاري.، من بينها :«رسائل النساء من مصر القديمة، تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم، ناجازاكي، فجر الثقافة البشرية»