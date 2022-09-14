«البحوث الزراعية»: إنتاج القطن سيتجاوز 2 مليون قنطار في 2022

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس صندوق تحسين الأقطان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ القطن المصري من الهاوية، إذ كانت توجيهاته حكيمة، وجرى تنفيذها بأكبر قدر من التركيز.

أوضح أن هناك 40% زيادة في حجم الأرض المزروعة للأقطان، وتمت مضاعفة الإنتاج المصري من محصول القطن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، ويعرض على شاشة «الحياة».

مضاعفة إنتاج القطن عن العام الماضي

وأضاف أن جهود الدولة المصرية والمتمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جعلت الفدان من القطن ينتج أكثر بكثير مما سبق، وبكمية مياه أقل، وبجودة عالية، فضلًا عن فترة زراعة أقل بكثير، موضحًا أن المساحة المنزرعة من القطن هذا العام زادت 40% عن مساحة زراعة القطن في العام الماضي، مؤكدًا أن الإنتاج هذا العام يتجاوز 2 مليون قنطار، إذ جرى العمل على مضاعفة إنتاج القطن عن العام الماضي، ومصر عادت لتنقذ زراعة القطن المصري، مؤكدا أن عام 2014 كان أسوأ عام لزراعة القطن المصري.

مجهودات الدولة لا تنقطع للنهوض بالقطن

أوضح رئيس صندوق تحسين الأقطان، أن مجهودات الدولة لا تنقطع للنهوض بالقطن المصري في الوقت الحالي، ووفرنا للمزارع القدرة على إنتاج كميات أكثر من القمح ويستهلك كمية أقل من المياه ويكون صاحب جودة عالية، مؤكدًا أنه جرى تطوير منظومة الأقطان في مصر بشكل كامل، للعودة بالنفع على المزارع المصري، وبالتالي جرى تطبيق منظومة المزايدة في البيع من العام الماضي.