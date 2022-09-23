وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأوغندي استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار الي أن اللقاء تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لتولي أوغندا رئاسة كل من حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب في عام 2023، ومجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان نجاح الحدثين المهمين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري، حرص على إحاطة نظيره الأوغندي على الموقف الحالي لملف السد الإثيوبي، كما استعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، إلى جانب أولويات القارة الإفريقية وسبل تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ على دول القارة.