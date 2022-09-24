مصيف بلطيم.. مالديف الغلابة واليوم مقابل 50 جنيها

ينتهي فصل الصيف ويدع عدد كبير من المصطافين الزحام الشديد بمصيف بلطيم، والذي يلقبه البعض بـ«مالديف الغلابة»، بمحافظة كفر الشيخ، والذي شهد زحامًا شديدًا على مدار الثلاثة أشهر الماضية، حيث تخطى حاجز 300 ألف زائر، من جميع محافظات الجمهورية، جاؤوا لقضاء إجازه الصيف مع أسرهم في شواطئ المصيف.

الشواطئ هادئة

ويقول ماهر علي، من أبناء محافظة كفر الشيخ، أن المصيف الآن يشهد حالة من الهدوء لم تسبقها من قبل خلال الأسابيع الماضية، والتي كانت تشهد زحامًا شديدًا للمصطافين، وهو الأمر الذي جعله سعيدًا هو وأفراد أسرته لتحركه علي شواطئ المصيف بعيداً عن الزحام الشديد، مشيرًا إلى أن ذلك قد يرجع للاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالمدارس، والجامعة، وتغيرات المناخ نحو تغير نسبي في حالة الطقس ليسود ليل بارد.

اليوم بـ50 جنيها

وتقول أميرة علي من أبناء المحافظة، أنها تقيم هي وأسرتها داخل شقة، واليوم بـ50 جنيهًا وتطل على البحر مباشرة والهواء «يرد الروح ويشفي العليل»، موضحة أن اليوم من حيث الإقامة بشقة مصيفيه علي البحر منذ شهر وصل إلى 700 جنيه في اليوم الواحد ولكن الأسعار انخضفت الآن.

توجيهات بتوفير الخدمات

ومن جانبه شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في تصريحات سابقة، على ضرورة تكثيف الخدمات للمصطافين ليل نهار والعمل على توفير الخدمات اليومية من مرافق من مياه شرب وكهرباء وتوفير مواصلات لنقل الزائرين للمصيف داخلياً دون عناء، علاوة علي نظافة الشواطئ من أي مخلفات وتكثيف حركة المنقذين بكل شاطئ.