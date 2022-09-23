إقبال متوسط على مصيف بلطيم بكفر الشيخ.. الأسر تستعد للدراسة

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً متوسطاً، نظراً لعودة عدد كبير من الأُسر لمحافظاتهم، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد بالجامعات والمدارس، وتوافد على المصيف الراغبون في قضاء رحلات اليوم الواحد، نظراً لارتفاع حرارة الجو.

توفير كافة احتياجات المصطافين وتكثيف حملات النظافة

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في بيان له، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كافة احتياجات المصطافين المترددين على المصيف، وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال التجميل بالمدينة، وتركيب مقاعد للمواطنين بكورنيش النرجس، وأمام المركز التكنولوجي للمدينة لافتاً أنه جارٍ حالياً الاستكمال بجميع المناطق بالمدينة.

استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات على الشاطئ، مؤكداً استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولاً بأول خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية.

جدير بالذكر، أن مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، وهي كالتالي: «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كم على ساحل البحر المتوسط، وهى أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم فى عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين مواطن خلال موسم الصيف.