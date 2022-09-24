محمد رمضان يعلن التعاقد على 3 حفلات في 3 دول عربية

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تعاقده على إحياء 3 حفلات غنائية في 3 دول عربية مختلفة.

ونشر محمد رمضان صوره له أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا: «اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة كل يوم هعلنلكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد».

أغنية «دوشة»

وطرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية «دوشة» والتي تصدرت التريند في أول ساعات من طرحها.

أغنية «دوشة» من كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتعاون في هذا الكليب مع المخرج محمد سمير، وقرر محمد رمضان تأجيل طرح الأغنيه لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.