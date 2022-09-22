محمد رمضان يضرب محاولات إفساد حفله بالإسكندرية بـ«القاضية».. التفاصيل الكاملة

15 يوما يفصلنا عن حفل الفنان محمد رمضان في الإسكندرية، ورغم بيع 75% من تذاكرها، إلا أن حملة ممنهجة شُنت ضده، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تزعم أن الإسكندرية لا ترحب به، لكنه لم يستسلم لتلك المحاولات، وقرر مواجهة هجوم القابعين خلف الشاشات، على أرض الواقع.

محمد رمضان يعلن التحدي

اتخذ محمد رمضان، قرارا عاجلا يتحدى فيه جميع من يحاول إفساد حفله، وبدأ بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، كشف خلاله أن محافظ سابق للشرقية، يدعم الحملة التي تطالب بمنع حفله في الإسكندرية، قبل أن يقرر رمضان، التوجه إلى الإسكندرية أمس، بدون حراسة.

محمد رمضان وسط أهالي الإسكندرية

«سهل تبقى بطل على السوشيال، صعب تبقى بطل على الأرض»، كانت تلك أول الكلمات التي رد بها محمد رمضان على منظمي الحملة الممنهجة ضده، مستعرضا تكدس الشوارع بمحبيه وجمهوره، حيث التف حوله الجميع من أجل التقاط الصور التذكارية، بل حاول البعض الدخول إلى سيارته لتحيته، وظلوا يطلقوا هتافات الترحيب، مرددين «نمبر 1»، و«البرنس».

وأكد رمضان، عبر فيديو على «فيسبوك»، خلال عودته من الإسكندرية: « والله مش عايز أسيب الجمهور ده وأمشي، بحبكم أوي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي».

محمد رمضان يرد على طرده من الاسكندرية

لم يتوقف منظمو الحملة الممنهجة على محمد رمضان، رغم رده على أرض الواقع بين الجمهور، إذ تواصلت الادعاءات التي نقلتها بعض المواقع الإخبارية، عبر أخبار تفيد بطرد «رمضان» من كافيه يدعى «الريحاني» في الإسكندرية.

لكن سرعان ما رد الفنان الشاب، على تلك المزاعم، بمقطع فيديو جديد عبر «فيسبوك»، حمل عنوان «حق الرد على المواقع الموجهة الكاذبة»، قائلا: «أولاً دي قهوة اسمها (والي) مسمهاش (الريحاني) وشكراً لأصحابها.. دخلت أشرب الشاي، ولما حصل تكدس مشيت علشان مايحصلش خساير للمكان بسبب الزحمة».

وأضاف: «روحت شربت الشاي في فندق، ومعظم الناس اتحركوا ورايا، شوف العدد ده، وحكّم عقلك هيدخلوا جوة قهوة إزاي يا متعلمين يا بتوع المدارس‫، صعبان عليا اللي بياخد معلوماته من المواقع ديه، مفيش حقيقة عندهم».