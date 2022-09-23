مصرع طفل غرقا بترعة كفر الشيخ مخلوف في البحيرة

لقى طفل مصرعه غرقًا بترعة قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة وحفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

غرق طفل عمره عاما ونصف

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل يبلغ عمره عاما ونصف غرق بترعة قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لذات المركز وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيق.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وانتشلت الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى حمزة باسم رزق، مقيم قرية كفر الشيخ مخلوف، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.