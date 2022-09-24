منى زكي عن «الإمبراطور»: أول مرة قابلته حسيته والدي

قالت الفنانة منى زكي، إنها تقابلت مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي 3 مرات طيلة حياته، أولها خلال حضوره حفل زفافها على الفنان أحمد حلمي، ومرة أخرى في مكتب المخرج الكبير شريف عرفة، «أول مرة قابلته حسيته بابايا، حتى وإحنا مش بنصور».

زكي: خضعت لـ3 اختبارات كاميرا في فيلم «أيام السادات»

وأضافت «زكي»، خلال استضافتها ببرنامج «سهرانين»، ويقدمه الإعلامي أمير كرارة، والمذاع على فضائية «ON»، أنها خضعت لـ3 اختبارات كاميرا في فيلم «أيام السادات» وكانت ترفض في كل مرة من قبل المخرج الراحل محمد خان.

زكي: في بداياتي كان ناس كتير شايفة أني لا أصلح للتمثيل

واستطردت: «أنا في بداياتي كان ناس كتير شايفة إني لا أصلح للتمثيل وليه يدوني الفرص دي، وكانوا يقولولي إنتي محظوظة ومتفكريش أنك ممثلة ولا حاجة، ومش كل حاجة في الدنيا وردي وسهلة، وحتى لما يجيلك ناس مش مقتنعين بموهبتك فالأمور دي تتغير».

وأوضحت أنه بعد رفضه المتكرر لها في الظهور في فيلم «أيام السادات» إلا أنه وفي نهاية المطاف فقد وافق عليها وأشاد بما قدمته وبدورها في الفيلم الأشهر، «الأمور بتتغير، والأستاذ محمد خان في الآخر وافق عليا وكان مبسوط جدا وإحنا بنصور وقربنا جدا من بعض، وطلبني بعديها في أفلام تانية».

وتابع: «ظهوري في فيلم حليم مع الأستاذ أحمد زكي كان بالنسبة ليا صعب جدا، لأن الأستاذ كان تعبان وبالرغم من تعبه كان بيمثل، وذكرياتي كلها عن الفيلم كانت زعلي بأني شايفة الأستاذ أحمد زكي قدامي تعبان جدا».