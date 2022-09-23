منى زكي: «كنت بلعب كورة ومصارعة مع أخواتي الولاد»

كشفت الفنانة منى زكي، بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية، قائلة: «لما كنت صغيرة كنت بكون رقيقة مع البنات، لكن لو مع ولاد بلعب كورة عادي».

بلعب كرة قدم مع الولاد

وأضافت منى زكي خلال لقاء ببرنامج «سهرانين» المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «في المدرسة كنت بلعب كرة قدم مع ولاد عادي، وكنت بلعب مصارعة مع إخواتي الولاد في البيت، ودي تعتبر اللعبة المفضلة لنا، في مرة دخلت سباق عجل مع أخويا ووقعت ودخلت زجاجة في ركبتي».

مثلت وأنا عندي 13 سنة

وأوضحت أن بدايتها في المسرح كانت مع الفنان محمد صبحي، متابعة: «طلعت في العرض وكنت فاكراها بروفة مش عرض، ولم أتخيل أن يأتي جمهور لحضور مسرحية بها وجوه جديدة».

وواصلت: «كنت مركزة جدًا في التمثيل وكان عندي 13 سنة، وكنت عايزة أكون تلميذة ملتزمة بكل التعليمات التي أعطاني إياها محمد صبحي».

واستكملت منى زكي: «كنت محظوظة بالتجربة دي لإنني جربت 3 أدوار في المسرحية دي واستفدت منها كثيرًا وعملت دور خليجية وفلسطينية وأجنبية».