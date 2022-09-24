منى زكي: أحب مشاهدة أفلام الأبيض والأسود

قالت الفنانة منى زكي، إنها تحب معظم الأفلام القديمة «الأبيض والأسود»، مثل «صغيرة على الحب» و«الزوجة 13» و«دعاء الكروان»، إضافة للأفلام الكوميدية ولا سيما للفنان إسماعيل يس، كما أن ابنتها بدأت في سماع أغاني أم كلثوم العام الماضي، متابعة: «بنتي بتقول بتتبسط بالأفلام القديمة بس بحس أنها مش مبسوطة».

منى زكي: «الزوجة 13» تشبه قصة شهرزاد

وأضافت منى زكي خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن فيلم «الزوجة 13» تشبه قصة شهرزاد وشهريار ولكن الفيلم قدمها بطريقة «مودرن» حينها.

وأشارت إلى أنها تحب أغاني الفنان عبدالحليم حافظ مثل «قارئة الفنجان» و«أسمر يا أسمراني»، وطلب منها «كرارة» غناء أغنية «أسمر يا اسمراني»، لتعلق عليها الفنانة مروة ناجي قائلة: «والله تحفة».

مروة ناجي: بحب فيلم «إشاعة حب»

من جانبها قالت الفنانة مروة ناجي، خلال استضافتها بنفس البرنامج، إنها تحب مشاهدة الأفلام القديمة أيضا مثل «عائلة زيزي» و«إشاعة حب» و«الزوجة 13» و«عفريت مراتي».