منى زكي: مش بحب نفسي في «عفروتو».. ومكنتش فاهمة أعمل إيه على المسرح

قالت الفنانة منى زكي، إنها تعرفت على الفنان محمد هنيدي، لأول مرة في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وبعدها لم يشتركا معا في أي أعمال فنية إلا أنهما يصوران حاليا فيلما مشتركا، «الكواليس كلها ضحك ولذاذة».

منر زكي: أول مرة أقف في مسرح خاص

وأضافت منى زكي خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها تحب المسرح لكنها لا تحب نفسها في مسرحية «عفروتو»، «أول مرة كنت أقف في مسرح خاص، الواحد مش بيبقى فاهم إن لازم ذهنك يبقى حاضر طول الوقت، لأن الاسكريبت مختلف، وكان معايا فطاحل».

وتابعت: «كنت بعلق بكلمة، لأني مكنتش فاهمة أعمل إيه، وأي فنان في الموقف ده موهبته بتبقى محبوسة»، لافتة إلى أنها تعلمت كيفية التعامل على المسرح في مسرحية «كدة أوكيه».

منى زكي: السقا طيب.. وكريم سكر

ولفتت إلى أن الفنان أحمد السقا يمثل لها عشرة عمر طويلة، وعلاقتهما «ناقر ونقير»، ولكنه من أطيب الأشخاص، متابعة: «أعطى فرصا كثيرة لجيلنا ولا سيما اشتراكي في فيلم تيمور وشفيقة، وهذا تكرر مع 80% مع الشباب اللي طالعين»، ليرد كرارة: «أحمد السقا السبب بعد ربنا في نجوميتي، ومنحني الفرصة في فيلم هروب اضطراري».

ولفتت إلى أنها قدمت ثاني فيلم في حياتها أمام كريم عبدالعزيز، متابعة: «كريم سكر.. وبينا كلام في الفن كتير مشترك، وكريم متأصل في الفن أبا عن عم».