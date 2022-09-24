زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قرب سواحل «لوس لاجوس» التشيلية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قرب سواحل «لوس لاجوس» بتشيلي، التي تقع في منطقة «حزام النار» بالمحيط الهادئ، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

وأوضح «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن الزلزال وقع على بعد نحو 157 كيلومترا شمال غربي «أنكود» بتشيلي، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الزلزال، وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 41.29 جنوبا وخط طول 75.54 غربا.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب«أنتوفاجاستا» بتشيلي

وفي 6 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة «أنتوفاجاستا» في تشيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

وفي 28 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ساحل «توكوبليا» في تشيلي، وقالت مركز «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في ذلك الوقت، أن مركز الزلزال يبعد نحو 33 كيلومترا غربي «توكوبليا».

وفي 22 مايو 1960، ضرب زلزال بقوة 9.5 درجة على مقياس ريختر، مدينة «فالديفيا» جنوب تشيلي، ما أسفر عن عن مقتل نحو 5000 شخص.

جدير بالذكر، أن منطقة «حزام النار» هي منطقة سواحل المحيط الهادي وجزرها حيث تنشط الزلزال والبراكين، كما تضم 452 بركانا.