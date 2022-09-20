زلزال وإعصار يضربان المكسيك واليابان.. وبروتوكول سلام «طاجيكي قرجيزي»

أحداث عديدة شهدتها بعض الدول خلال الساعات الماضية، تراوحت بين طبيعية وغيرها، ومنها زلزال ضرب المكسيك بقوة 7.6 درجة على مقايس ريختر، وانفجار بمنطقة «زاري» جنوبي أفغانستان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان، كما شهدت طاجيكستان وقرجيزستان، توقيع بروتوكول للتهدئة وإحلال السلام بين الجانبين.

زلزال المكسيك تسبب باهتزاز المباني على بعد آلاف الأميال في «مكسيكو»

وضربت هزّة أرضية قوية بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، غرب المكسيك، أمس، تزامنا مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا العامين 1985 و2017. وكانت «الوكالة الوطنية لرصد الزلازل»، قالت في وقت سابق، إن شدة الزلزال بلغت 7.4 درجة، فيما أشار «المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي»، إلى أن شدة الهزة الأرضية بلغت 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنّ الزلزال تسبب في لحظات من الذعر في مناطق مختلفة، خاصة في ولايات «ميتشواكان-كوليما-خاليسكو» و«مكسيكو سيتي»، كما أنّ صالة ألعاب رياضية انهارت في مانزانيلو، وفقا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتسبب زلزال المكسيك في اهتزاز المباني على بعد آلاف الأميال في العاصمة «مكسيكو». وكان سكان عاصمة البلاد، نزلوا إلى الشوارع بعد نصف ساعة فقط من تدريب سنوي على مواجهة الزلازل في ذكرى وقوع الزلزالين الكبيرين في 19 سبتمبر 1985 و2017.

الزلزال وقع على بعد مئات الكيلومترات غرب مكسيكو

وذكرت «الوكالة الوطنية لرصد الزلازل»، أنّ مركز الزلزال وقع على بعد 59 كيلو متر جنوب «كوالكومان» في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد مئات الكيلومترات غرب العاصمة مكسيكو.

Así se vivió el #sismo esta tarde del 19S en el Cablebús de la Línea de Indios Verdes



Video: Especial pic.twitter.com/JVfSz8Ogyd — El Universal (@El_Universal_Mx) September 19, 2022

وفي وقت سابق، أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى تحذيرات من موجات المد العاتية «تسونامي»، محتملة على سواحل المكسيك بعد الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات، إلى موجات تسونامي التي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار ممكنة على طول سواحل المكسيك، محذّرة من موجات أقل من 30 سم يمكن رصدها قبالة سواحل 9 دول في أمريكا الجنوبية، بينها كولومبيا وبيرو، وفقا لما ذكرته قناة «إن اتش كيه» اليابانية.

من جانبها، أشارت رئيسة بلدية العاصمة «مكسيكو»، كلوديا شينباوم على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى عدم وقوع أضرار، فيما أعرب رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن أمله ألا يكون قد حدث أمر خطير.

وكانت المكسيك تعرضت في 19 سبتمبر 2017، لزلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل 369 شخصا، و19 سبتمبر 1985، حيث وقع زلزال بقوة 8.1 درجات دمر وسط العاصمة «مكسيكو»، وخلّف أكثر من 10 آلاف قتيل.

مصرع شخصان اثنيين جراء ضرب «إعصار نانمادول» القوي منطقة «كيوشو»

وفي اليابان، لقي شخصين مصرعهما وفُقد آخر في الأربعينيات من عمره، بعد أن ضرب «إعصار نانمادول» القوي في منطقة «كيوشو» الواقعة جنوب غربي البلاد، ما تسبب في هطول أمطار وهبوب عواصف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتحرك «إعصار نانمادول» رقم 14 الذي يضرب البلاد خلال العام الحالي، قرب «هاجي» بولاية «ياماجوتشي» غربي اليابان ظهر أمس الإثنين، بسرعة نحو 20 كم/الساعة.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى إصابة أكثر من 60 شخصا وسط ظروف الطقس القاسية، فيما علقت السلطات حركة القطارات السريعة في «كيوشو»، وأُلغيت نحو 600 رحلة طيران.

فترة إصلاح تسرب من «إيسار 2» مدتها أسبوع

وفي ألمانيا، ذكرت وزارة البيئة، أنّ الشركة المشغلة لمحطة «إيسار 2» النووية الواقعة في ولاية «بافاريا الجنوبية» أبلغتها بحدوث تسرب في الموقع، مضيفة أنّ التسرب لم يؤثر على الأمن وقد يعقّد خطة الحكومة الشتوية للطاقة.

وأشارت البيئة الألمانية، إلى أنّ فترة إصلاح التسرب مدتها أسبوع، وخلال الفترة ستتوقف العمليات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

انفجار في «قندهار» الأفغانية يسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين

وأمنيا، أسفر انفجار في قرية سانزاري فيمنطقة «زاري» بمقاطعة قندهار جنوبي أفغانستان، أمس، عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفلين اثنين، فيما ذكرت مصادر محلية، أنّ الانفجار تزامن مع قيام قوات الأمن الأفغانية بعمليات تفتيش للمنازل لمصادرة الأسلحة الموجودة بحوزة المدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي تركيا، اعتقلت القوات الأمنية، روسيا يدعى ديميتري ستيبانوف، يعاني من اضطرابات عقلية، خنق والديه وضربهما بالمطرقة أثناء استجمامهما في منتجع بمدينة أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وقال الأطباء، إنّ والدة ستيبانوف نجت من الموت لكن حياتها لا تزال في خطر. وفي وقت لاحق، اعترف المتهم، في تصوير فيديو، بقتل والديه انتقاما من والده الذي أدخله مصحة نفسية وتسبب له في أضرار جسدية.

عسكريا، وقعت قيرجيزستان وطاجيكستان، أمس، بروتوكول للتهدئة وإحلال السلام بين الجانبين إثر اشتباكات حدودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقّع بروتوكول التهدئة، رئيس لجنة الأمن القومي في قرجيزستان كامشيبيك تاشييف، ومن الجانب الطاجيكي، رئيس لجنة الأمن القومي، صيمومين يتيموف، وفقا لما ذكرته وكالة «تورموش» الكازاخستانية.

الطاجيك يسلمون 4 من حرس الحدود القرجيزي الذين تم أسرهم خلال الصراع

من جانبها، ذكرت الدائرة الحدودية التابعة للجنة للأمن القومي القرجيزي، أنّ الطاجيك سلّموا 4 من حرس الحدود الذين تم أسرهم خلال الصراع.

وفي كوريا الشمالية، توفي نائب رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا للبلاد، رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، «باك يونج إيل»، فيما أرسل زعيم البلاد، «كيم جونج أون»، أمس الاثنين، إكليلا من الزهور إلى قبر المسؤول الكوري.

الصحة العالمية:«الكوليرا» تهديد لسوريا والمنطقة

وفي القطاع الصحي، هبطت طائرة تحمل إمدادات طبية للتعامل مع تفشي فيروس «الكوليرا» في سوريا. وقال المدير الإقليمي لمنظمة «الصحة العالمية»، أحمد المنظري، في مقابلة مع وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية، خلال زيارة للعاصمة «دمشق»، إنّ سوريا تنسق مع المنظمة لاحتواء تفشي المرض.

وأشار المنظري، إلى أنّ «الكوليرا» تهدد سوريا والمنطقة والدول المجاورة والعالم بأسره، مضيفا أنّ طائرة مدعومة من «الصحة العالمية» تحمل نحو 30 طنا من الإمدادات لدعم السلطات الصحية السورية، للتعامل مع الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة ووزارة الصحة السورية، أنّ مصدر تفشي «الكوليرا»، يعتقد أنّه مرتبط بشرب مياه غير آمنة من «الفرات» واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أدى إلى تلوث الغذاء.

وأضاف المنظري، أنّ طائرة أخرى من المقرر أن تصل غدا الأربعاء محملة بكمية مماثلة من الإمدادات.