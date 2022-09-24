ريهام عبدالغفور تستعد لتصوير مسلسل «عائلة الأصلي»

أعربت ريهام عبدالغفور عن سعادتها الكبيرة لخروج مهرجان القاهرة للدراما في أفضل صورة ممكنة، مؤكدة أنها مثلها مثل باقي الفنانات كانت مفتقدة إلى مهرجان رسمي يجمع الفنانين ويحتفي بهم بشكل كبير كما فعل مهرجان القاهرة للدراما.

وأكدت أن سعادتها كبيرة للغاية، وذلك من أجل التنظيم المبهر، ولأجل الحضور الفني الكبير الذي حضر المهرجان.

نجاحات ريهام عبد الغفور

وعن أعمالها والتي حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية، فأكدت ريهام لــ«الوطن» أن من الأعمال القريبة لقلبها هما مسلسلان «وش وضهر» و«منعطف خطر»، وأكدت أنها سعيدة بالمسلسلان وبنجاحهما المختلف وأنهم من المسلسلات المختلفة والتي سعيدة بالعمل بهما.

وقالت ريهام أنها سعيدة للغاية للعمل مع فريق عمل المسلسلان وخاصة أنهم من أفضل الأشخاص على كل المستويات، متمنية أن يتم جمعهم مرة ثانية على أحد الأعمال في الفترات المقبلة.

تفاصيل مسلسل عائلة الأصلي

وبخصوص مسلسل «عائلة الأصلي»، فقالت إنها أبرمت الاتفاق ولكنها لم تتعاقد بشكل رسمي على المسلسل وأنها ستتعاقد في الأيام المقبلة بشكل رسمي، والمسلسل من إنتاج شركة أروما التي عملت معها من قبل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومسلسل «عائلة الأصلي» من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وتدور أحداثه حول أن ريهام عبد الغفور تحاول الحفاظ على ثروة والدها من أبناؤه وتحاول على أن تكبر ثروة والدها وتحافظ عليها قدر المستطاع، ومن المقرر أن تصور ريهام عبد الغفور المسلسل مطلع أكتوبر المقبل تمهيدا لعرضه في موسم الشتاء.