واشنطن: بيونج يانج قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة بايدن لليابان

قال مسؤول أمريكي كبير، أمس الجمعة، إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية، محذرًا من أن «بيونج يانج» ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت إجراء اختبار جديد.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن المسؤول، أن «بيونج يانج» ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس، حيث تستعد كوريا الشمالية لمثل هذا الاختبار.

بعد غد..هاريس ستقوم بزيارة إلى لليابان

ومن المقر أن تقوم كامالا هاريس، بزيارة تستغرق 4 أيام لليابان اعتبارا من بعد غد الاثنين، على رأس وفد رئاسي لحضور جنازة رئيس وزراء البلاد السابق «شينزو آبي»، وستصل نائبة الرئيس الأمريكي، إلى كوريا الجنوبية، الخميس المقبل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن يلتقي رئيس وزراء البلاد، «هان دوك-سو»، مع كامالا هاريس» باليابان، في 27 سبتمبر الجاري، على هامش زيارة المسؤول الكوري، إلى اليابان لحضور الجنازة الوطنية اليابانية لـ«شينزو آبي».

بدوره، كشف الجيش الكوري الجنوبي عن نشاط في «بيونج يانج» يشير إلى أنه ربما تستعد لإطلاق صاروخ باليستي بحري من غواصة قبالة الساحل الشرقي يومي الأربعاء والخميس المقبليين.

وجاءت التطورات بعد يوم واحد من وصول حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس رونالد ريجان» العاملة بالطاقة النووية إلى مدينة «بوسان» الساحلية شرق كوريا الجنوبية للانضمام إلى التدريبات العسكرية المشتركة للحلفاء في وقت لاحق من الشهر الجاري.

بدورها، بدأت الإدارة الأمريكية، برئاسة جو بايدن مناقشاتها حول تصنيع أول مجموعة من الغواصات العاملة بالطاقة النووية لصالح أستراليا، في إطار اتفاق «أوكوس» الدفاعي، الذي يضم «الولياات المتحدة الأمريكية-أستراليا-المملكة المتحدة».

«واشنطن» تريد بناء أول مجموعة غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤولين غربيين، أن «واشنطن» تريد بناء أول مجموعة غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا وتزويدها بأسطول بحلول منتصف 2030، استجابة لقوة «بكين» العسكرية المتنامية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «وول ستريت»،في تقرير، أمس الجمعة، أن توصية الولايات المتحدة الأمريكية لم تتم الموافقة عليها رسميا بعد، موضحة أن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة في مارس من العام المقبل 2023.