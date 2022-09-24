شكري لنظيره الأذربيجاني: مصر تدعو إلى حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الجمعة، بنظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح، إن اللقاء بين الوزيرين، تناول مجمل ملفات التعاون الثنائي بين «القاهرة» و«باكو» وسبل تطويرها، أخذاً في الاعتبار سابق انعقاد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين في يوليو الماضي في العاصمة الأذربيجانية، وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين في باكو في فبراير من العام الماضي.

وأوضح أبو زيد، أن شكري هنأ نظيره الأذري على نجاح فترة رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز، والتي اتسمت بالنشاط والحراك من خلال عدد من المبادرات لإعادة إحياء الحركة وأطر التعاون بين دولها.

شكري يعيد التذكير بالموقف المصري

وأكد شكري، على أهمية تحقيق الاستقرار والحيلولة دون تدهور الأوضاع، وأعاد وزير الخارجية المصري، بموقف «القاهرة» الثابت الداعى إلى حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية.

من جانبه، حرص وزير الخارجية الأذربيجاني، على استعراض موقف التوترات بين بلاده وأرمينيا.