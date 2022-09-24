إجراءات تسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة

كشفت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، إجراءات تسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري والأوراق المطلوبة، وفقًا لقانون الشهر العقارى رقم 9 لسنة 2022 وتحديدًا إجراءات تقديم طلبات للتسجيل يدويا، حتى يتمكن المواطنين من الحفاظ على أملاكهم وضمان لحقوقهم.

إجراءات تسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري

ووفق مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، هناك عددا من الإجراءات المتبعة لـ تسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري، ففي الخطوة الأولى، يُقدم الطلب إلى المأمورية يدويًا وسداد الرسوم والمصررفات واستلام إيصال برقم وارد، وخلال 24 ساعة ستُرسل رسال نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب، تفيد الآتي:

1- قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة.

2- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

3- إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي فيه، ويجرى حساب مد بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه.

وأوضحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه من بين الإجراءات، التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه ثم إصدار المحرر المشهر واستلامه، مشيرة إلى أن مدة فحص الطلب والبت فيه بقرار نهائي يكون خلال 37 يومًا بحد أقصى.

المستندات الرسمية المطلوبة لتسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري

1- تقديم بيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات.

2- تقديم رخصة مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقامًا بعد 1/6/1992 أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.

3- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل .

5- تقديم البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.

6- تقديم السند القانوني لطلب التسجيل.