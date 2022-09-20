مواعيد عمل الشهر العقاري 2022.. رسوم التوثيق وأبرز الخدمات المقدمة

يذهب المواطنون إلى مقرات الشهر العقاري المختلفة في مواعيدها الرسمية، لقضاء مصالحهم من توثيق عقود أو تسجيل منزل أو ملكية سيارة أو التنازل عن أرض أو منزل أو توكيل قضايا وغيرها، لذا يزداد البحث عن مواعيد عمل الشهر العقاري 2022 الرسمية.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» مواعيد عمل الشهر العقاري 2022، وفقا لما جاء في تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، الذي يقدم خدمات استرشادية ويجيب عن التساؤلات المختلفة التي يوجهها المواطنون.

مواعيد عمل الشهر العقاري 2022

تستقبل مكاتب الشهر العقاري المواطنين على مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، فيما عدا الإجازات الرسمية للدولة.

ونص قانون رقم 9 لسنة 2022 على رسوم التوثيق في الشهر العقاري، التي تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى و3900 جنيه كحد أقصى.

خدمات الشهر العقاري

- إثبات المحررات داخل دفاتر الشهر العقاري.

- تصوير جميع المحررات التي يطلب شهرها.

- حفظ أصول المحررات التي جرى شهرها.

- منح جميع أنواع الشهادات العقارية.

- إعداد وتجهيز فهارس المحررات.

- منح صور من المحررات التي جرى شهرها ومن مرفقاتها.

- توثيق العقود المختلفة.

وخصصت وزارة العدل أرقامًا للمواطنين لتقديم الشكاوى التي تواجههم، كما جرى تخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين، كالتالي:

أرقام هواتف لتقديم شكاوى الشهر العقاري ووزارة العدل

القاهرة: 01555887711

الإسكندرية: 01555887722

باقي المحافظات: 01555887733