ختام اليوم الأول لمؤتمر «التاريخ الكنسي» بمحاضرة عن «أباطرة القرن السابع»

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر «التاريخ الكنسي» تحت شعار «القرن السابع.. ثوابت ومتغيرات»، الذي ينظمه مركز البابا شنودة للتاريخ الكنسي بالاشتراك مع معهد الدراسات القبطية والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية.

وشهد اليوم الأول حضور الأنبا رفائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وذلك وفقًا لما ورد على الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عقب رئاسة الأنبا رفائيل القداس الإلهي بالمركز القبطي الأرثوذكسي.

مؤتمر «التاريخ الكنسي»

وألقى الأنبا رفائيل المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان«يوحنا النقيوسي»، تلتها محاضرة للقمص يوسف الحومي بعنوان «بطاركة القرن السابع»، ثم ألقى الأنبا إرميا محاضرة بعنوان «دخول العرب مصر»، كما ألقى الأنبا مكاريوس محاضرة عنوانها«الرهبنة في القرن السابع، وأنبا صموئيل المعترف ونبوءته».

فعاليات اليوم الأول

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان «أباطرة وحكام القرن السابع» للأستاذ زكريا عبدالسيد، وقدم الدكتور عادل فخري محاضرة عنوانها «آثار القرن السابع»، وجاء ذلك بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية.

يذكر أنَّ مؤتمرالتاريخ الكنسي يعقد على مدار يومين خلال الشهر الجاري.