البابا يستقبل مجموعة من السائحين الألمان ويمنحهم الهدايا التذكارية

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأربعاء، فوجًا من السياح الألمان المنتمين إلى عدد من الكنائس والمدن هناك، الذين أتوا إلى مصر بصحبة نيافة الأنبا دميان أسقف، رئيس دير السيدة العذراء، والشهيد أبي سيفين بهوكستر والكنائس المحيطة به، بهدف زيارة عدد من المواقع الأثرية والدينية، وحرصوا على زيارته.

تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ورحب البابا بالوفد في مصر، معربًا عن أمله في أن يكونوا استمتعوا بما شاهدوه في الأماكن التي زاروها حتى الآن.

وحدثهم البابا عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأشار إلى أنه كما أن مصر تتميز بوجود الأهرامات بها، فإن الكنيسة القبطية المصرية أيضًا تتميز بـ3 أهرامات، هي: التعليم اللاهوتي الذي استلمته من القديس مار مرقس تلميذ السيد المسيح، والاستشهاد الذي يمثل جزءًا من تاريخها، والرهبنة التي أسسها القديس أنطونيوس الكبير، ومنها انتشرت الرهبنة في العالم كله.

الهدايا التذكارية

وزار الفوج الألماني خلال إقامته بمصر عدد من المعابد والمتاحف، فضلًا عن الأديرة والكنائس القبطية في الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

وأهداهم البابا في ختام اللقاء بعض الهدايا التذكارية، بينما قدموا له مجموعة من الكتب.