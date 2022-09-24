تجديد تعيين سحر إسماعيل رئيسا للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 325 لسنة 2022 بتجديد تعيين الدكتورة سحر أحمد إسماعيل رئيساً للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع حتى بلوغها السن القانونية بناءا على طلب من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

تجديد الثقة

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية في بيان أصدَره الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية قراراً تنفيذياً لها مقدما التهنئة لها بصدور قرار تجديد التعيين وتجديد الثقة في إدارتها للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

السيرة الذاتية

وذكرت هيئة الطاقة الذرية أنَّ الدكتورة سحر أحمد إسماعيل حصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء من كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1984، ثم حصلت على درجة الماجستير في عام 1991، ثم حصلت على دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1998 أيضاً من جامعة عين شمس، لافتًا إلى أنَّها تدرجت في الدرجات العلمية منذ تعيينها معيداً بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية منذ عام 1992 حتى حصولها على درجة الأستاذية عام 2009.