تعاون بين هيئة الطاقة الذرية وجامعة عين شمس لتأهيل الخريجين لسوق العمل

استقبلت هيئة الطاقة الذرية نائبي رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبيئة، لبحث أوجه التعاون العلمي والبحثي والدراسات العليا المتقدمة والتدريب لتأهيل الخريجين لسوق العمل، في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة الطاقة والجامعات المصرية لتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وكذلك استراتيجية بناء الكوادر العلمية والفنية لخدمة البرنامج النووي المصري الذي تقوم به الهيئة.

توسيع نطاق التعاون العلمي والبحثي

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، قيام الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بعرض عن الهيئة ومراكزها وأنشطتها المختلفة في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، مؤكدا ضرورة توسيع نطاق التعاون العلمي والبحثي بين الهيئة والجامعة، بحيث يشمل كل الجوانب العلمية والبحثية والدراسات العليا المتقدمة، وكذلك التدريب لتأهيل طلبة الجامعة والخريجين لسوق العمل في المجال النووي لخدمة البرنامج النووي المصري.

تأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي

واتفق الجانبان على مجموعة من محاور التعاون، والتي تشمل إجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وعلماء هيئة الطاقة الذرية، والإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتفعيل دور البحوث التطبيقية لخدمة ونقل التكنولوجيا للصناعة، والاستفادة من المعامل البحثية والإمكانات المتوفرة لدى الهيئة لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، فضلا عن تبادل الخبرات في المجالات البحثية ذات الاهتمام المُشترك لإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة للعمل في المجال النووي والإشعاعي، وكذلك التعاون في إعداد وتنفيذ الشهادات المهنية المُعتمدة في إطار عمل الجامعة ، فضلا عن استحداث برامج جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي.

تحديد أوجه وأنشطة التعاون

وكشفت الهيئة عن تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لتحديد أوجه وأنشطة التعاون تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون.

وضم وفد الجامعة الدكتور نبيل الفرماوي رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتورة هالة محمود أبو سنة أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب، والدكتور أحمد العوضي مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس، والدكتور أميرعزت مدرس بقسم الكيمياء، والدكتور أسامة أشرف مدرس بقسم الفيزياء بكلية التربية.

كما شارك حضور اللقاء من هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد بلبول أستاذ الفيزياء بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والمشرف على المعجل الإلكتروني، والدكتورة جيهان صالح أستاذ الأشعة التشخيصية بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع، والدكتور سيد المغربي أستاذ الفيزياء بمركز البحوث النووية، إضافة إلى الدكتورة نهى دغيدي المدرس بقسم كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

بناء القدرات والكوادر العلمية المتخصصة

وقدم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث درع الجامعة للدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، تقديراً لدورها القومي والحيوي في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها لخدمة المجتمع وبناء القدرات والكوادر العلمية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، دعا «الحاج» لترتيب زيارة لوفد جامعة عين شمس، والذي يضم مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص ووحدة التشعيع والمعجل الإلكتروني بمدينة نصر.