إنجازات «الطاقة الذرية» في 8 سنوات.. تقليل استيراد النظائر المشعة ومصنع يورانيوم

اهتمت الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث أُنشئت هيئة الطاقة الذرية في مصر، بصدور قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم تحولت إلى هيئة عام 1957 بهدف تمكين الدولة، وحققت الهيئة العديد من الإنجازات فى عدد من المجالات خلال الثماني سنوات الماضية، وكان أهمها ما يلي:

إنتاج النظائر المشعة

تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والإيرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحثي الثاني، وجرى افتتاحها في أغسطس 2015.

وتعتبر النظائر المشعة منتجا استراتيجبا يحب توافره كمنتج محلي يغطي السوق بالكامل، ويستخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام، وتتولى الهيئة إنتاج النظائر المشعة للسوق المحلي، الذي تغطيه بنسبة 70% لنظير الموليبنديم 99 ونحو 98% من إنتاج اليود 131.

تقليل استيراد النظائر المشعة من الخارج

وأثبتت جائحة كورونا مدى أهمية واستراتيجية مصنع إنتاج النظائر المشعة، فلولا هذا المصنع لكانت هناك مشكلة كبيرة لمرضي الأورام خلال فترة الجائحة، عقب الإغلاق العالمي وعدم إمكانية الإستيراد من معظم دول العالم، ويعتبر مصنع إنتاج النظائر المشعة الأول عربيا والثاني أفريقيا والعاشر على مستوى العالم، وتساهم وحدة إنتاج النظائر المشعة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة نتيجة تقليل الاستيراد من الخارج والوصول لاكتفاء احتياجات السوق المحلي.

التشعيع الجامي

وتمتلك الهيئة وحدتين للتشعيع الجامي للمنتجات، الأولى بموقع مدينة نصر، والأخرى بأم زغيو بالإسكندرية، وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم تصديرها للخارج ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية تلك المنتجات بالخارج، وبلغ عدد العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية نحو 15066 عملية بحجم إنتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة، وتساهم هاتين الوحدتين في دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

الكشف الإشعاعي على المنتجات المستوردة

وتقدم الهيئة خدمات الكشف الإشعاعي على المنتجات المستوردة من الخارج، خاصة المنتجات الغذائية، للتحقق من خلوها من التلوث الاشعاعي وذلك حفاظا على صحة المواطن المصري، وتشمل خدمات الكشف الإشعاعي بكافة المنافذ والمطارات والموانئ المصرية.

التعامل مع النفايات المشعة

وتقدّم الهيئة الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، كما تضمن التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الاشعاعي في حالة المعدات الملوثة، مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة وإجراء المعالجة البيئية، كما تقوم بدور قومي عن طريق حصر المصادر المشعة على المستوى القومي وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة.

إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم

بدأت الهيئة بإنشاء مصنع منتجات اليورانيوم، الذي يهدف إلى تعلية التركيز للمنتجات التي تحتوي على اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية، والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولي والرئيسي، كما سيقوم بتصنيع المركبات الانتقالية والتحويلية الأخرى (أكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا لإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يمكن تصديره للخارج، ليستخدم لاحقا كوقود نووي مناسب، أو استخدام أكاسيد اليورانيوم الطبيعي الأخرى كوقود نووي لمفاعلات الماء الثقيل.

وجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وجار تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل أعمال التركيبات والأجهزة ومستلزمات الإنتاج، وتنفذها إحدى شركات المقاولات المصرية.

تطوير المعامل النووية والإشعاعية

وطوّرت الهيئة خلال الفترة الماضية، البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والإشعاعية بجميع مواقع الهيئة المختلفة، لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات كافة.

التطوير المؤسسي والتكنولوجي

بدأت الهيئة تنفيذ مشروع ميكنة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وقارب على الانتهاء، ما يزيد جودة العمل المالي والإداري بجميع مراكز الهيئة ومواقعها بأنشاص ومدينة نصر.

التعاون الإقليمي والدولي

وعزّزت الهيئة في الفترة الماضية دورها المحوري، سواء في التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت 60 مشروعا عن الفترة من 2014 حتى 2021.

وبلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الأجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه 4300، كما جرى تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات.

تدريب الكوادر البشرية

تعتبر الهيئة المدرسة العلمية والفنية والتطبيقية لتدريب الكوادر الفنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إذ إنّها أقدم مدرسة علمية نووية في مصر والشرق الأوسط، وفي سبيل ذلك تهتم الهيئة بمجال التدريب لجميع العاملين بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وعملت الهيئة دائما على توفير كوادرها العلمية بتدريبها في أرقى الجامعات والمراكز النووية فى العالم، حيث يتوفر لدى الهيئة مجموعة من الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة والمتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، ويعاونهم مجموعة من الكوادر الفنية المدربة، إضافة إلى مجموعة من الكوادر الإدارية المتخصصة، ويعمل بالهيئة نحو 4 آلاف فرد.

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وجرى تنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية، وبلغ عدد المتدربين نحو 4800 متدرب من داخل وخارج مصر، وعدد برامج الوقاية الإشعاعية 190، وعدد الزيارات 50، وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة.

وتنفذ الهيئة برامج للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الرسمية والأهلية والخاصة والدولية، حيث بلغ عدد طلاب التدريب الصيفي 5626 طالبا من 80 نحو كلية ومعهد خاص خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

البحث العلمي والتنافسية العلمية

ونفذت الهيئة خطتها العلمية، وبلغ عدد الأبحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم احتسابه تبعا لموقع Scopus عدد 3770 بحثا، ما ساهم في الارتقاء بمستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومي.

وحصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين 301 مركز بحثي، وذلك للتقييم الدولي الذي تم إعلان نتائجه في عام 2022، والذي يتم بين 22 من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أنّ الهيئة تضم 4 مراكز بحثية رئيسية، تشمل: مركز البحوث النووية، وهو المركز الأم ويقع بأنشاص وهو الذي تخرج منه مئات العلماء فى مختلف تخصصات العلوم النووية الأساسية والتطبيقية، ومركز المعامل الحارة ويقع بأنشاص، ويهدف إلى معالجة النفايات المشعة وإنتاج النظائر المشعة، والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، ويقع بموقع مدينة نصر، وهو يهدف إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في التطبيقات الإشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي ويقع بموقع مدينة نصر، ويهدف إلى إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات آمان الاستخدامات النووية والإشعاعية في مصر.

وعن منشآت الهيئة النووية والإشعاعية، فهي: مفاعل مصر البحثي النووي الأول، مفاعل مصر البحث الثاني، السيكلترون، وحدة إنتاج النظائر المشعة، وحدتي التشعيع الجامي بموقع مدينة نصر والإسكندرية، محطة معالجة النفايات المشعة السائلة، والمعجل الالكتروني