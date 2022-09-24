الاتصالات: 10.5 مليون مستخدم للإنترنت فائق السرعة في مصر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول أعداد مستخدمي الإنترت فائق السرعة لنحو 10.5 مليون مستخدم، بنسبة نمو زادت عن 10.7% سنويًا يتركز أغلبهم في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة- الجيزة - القليوبية» بنسبة 36%.

محافظات الدلتا في المرتبة الثانية بعد القاهرة الكبرى

وأشار التقرير إلى أن محافظات الدلتا «الشرقية- البحيرة- كفر الشيخ- الإسماعيلية- دمياط- القليوبية- الغربية»، احتلت المرتبة الثانية من حيث أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بنسبة بلغت 34%، فيما احتلت محافظتي الإسكندرية ومصروح نسبة 9%، ومحافظات الصعيد والوجه القلبى احتلت نسبة 15%، أما مدن القناة وسيناء بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت بها حوالي 6% من إجمالى المستخدمين على مستوى الجمهورية.

تراجع مستخدمي «يو أس بي موديم» لـ 2 مليون مستخدم

وتابع التقرير، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق «يو أس بي موديم» تراجع لحوالي مليوني مستخدم، مقابل 3.19 مليون مستخدم في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 34.28% وفقًا لتقرير الوزارة.

وبحسب الوزارة، احتلت مصر المرتبة الأولى في إفريقيا بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث، وفقًا لتقرير «Ookla Speedtest» العالمي، ويرجع سبب تحسن مصر في سرعات الإنترنت إلى تبني الوزارة مشروعًا لرفع كفاءة الإنترنت منذ بداية عام 2018، حيث جرى البدء في تنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية، وشهد عام 2019 ذروة العمل في تنفيذ الخطة.

وفي بداية أزمة كورونا في 2020، تضاعفت الأحمال على الإنترنت، وبلغت ساعات الذروة 24 ساعة يوميًا بدلًا من 7 ساعات، نظرًا لتواجد الجميع على الإنترنت خلال أوقات اليوم بزيادة 99%.