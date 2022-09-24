مصرع شاب في تصادم جرار زراعي ودراجة نارية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم جرار زراعي ودراجة نارية نارية أمام مدخل قرية ماهر الأزهر، التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث تصادم جرار زراعي ودراجة نارية، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة محمد حكيم محمد محرم، 27 عاما، مقيم في قرية كفر مستناد بمركز شبراخيت، وحُرر محضر شرطة بالواقعة، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وشهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بالكليو 75 في اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.