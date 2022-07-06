مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على «صحراوي» البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 76 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم إثر حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 76 اتجاه القاهرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «رسلان ن.س»، 25 عاما، مقيم ببني سويف، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

إصابات بكدمات وجروح متفرقة

فيما أصيب كل من «محمد ح.م»، 21 عاما، مقيم بالجيزة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، و«محمد م.ز»، 28 عاما، مقيم بالجيزة، مصاب باشتباه مابعد الاتجاج، وكسر في الحوض واشتباه نزيف في البطن، و«عرابي ز.م»، 25 عاما، مقيم بالجيزة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليسرى ونزيف في البطن، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.