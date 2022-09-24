ترافق «بايدن» خوفا من «النووي».. ماذا تخبئ طائرة يوم القيامة الأمريكية؟

مع التصعيد الخطير الذي تتجه إليه الحرب الروسية – الأوكرانية والتلويح باستخدام الأسلحة النووية، تحدثت وسائل إعلام عن إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية صباح يوم الأربعاء الماضي، لتزيد من تأكيد التوقعات المخيفة بشأن إمكانية وقوع مواجهة نووية، خصوصًا أنه في نفس الوقت كان هناك حديثًا عن إقلاع طائرة يوم القيامة الروسية، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم» أمس الأول.

وهذا النوع المسمى بـ«طائرات يوم القيامة»، الغرض منها توفير الحماية اللازمة لقيادات الدولة سواء السياسية أو العسكرية حال وقوع هجوم نووي أو هجوم كبير ربما يهدد حياتهم.

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معلومات عن طائرة يوم القيامة الأمريكية

- توصف بأنها مركز قيادة أمريكي طائر.

- مركز قيادة استراتيجي مخصص لحمل الرئيس الأمريكي ووزير دفاعه ورئيس الأركان في حال تعرض الولايات المتحدة لهجوم هائل إلى مكان آمن، وفق موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- الطائرة من طراز «بوينج – 747» تم تعديلها لتحتوي على أنظمة ومستشعرات تمكن الرئيس الأمريكي من قيادة دولته، وتوجيه الأوامر في أوقات الأزمات.

- تتكون من 3 طوابق، صُمم هيكلها من غلاف واق يجعلها تتحمل هجومًا نوويًا إذ تحتوي على أجهزة متطورة للغاية تجعلها مضادة للهجمات الكهرومغناطيسية التي قد تؤثر على كفاءتها.

قدرات طائرة يوم القيامة الأمريكية

- يوجد على سطحها عشرات الأجهزة التي تتواصل مع الأقمار الاصطناعية وتمكنها من إرسال رسائل إلى أي مكان في العالم، حيث تمكن الرئيس أو وزير الدفاع من إعطاء الأوامر العسكرية إلى أي سفينة أو طائرة في أي مكان.

- يوجد بها جهاز يشبه الذيل يمكن مده لمسافة 8 كيلومترات، ويمكن من على الطائرة، التواصل مع الغواصات في أعماق البحار.

- تستطيع التحليق لمدة 12 ساعة دون أن تحتاج لإعادة التزود بالوقود، فضلًا عن قدرتها على إعادة التزود بالوقود جوًا، أي أنها قد تستمر في التحليق لأيام دون توقف.

- تعد الأغلى في الأسطول الأمريكي، حيث تكلف ساعة التشغيل الواحدة 160 ألف دولار، أما عن سعرها فإن الواحدة منها تساوي 200 مليون دولار.

- على الرغم من تطور أنظمة تلك الطائرة وتكلفتها المرتفعة، إلا أنها تستخدم إلكترونيات تناظرية «ليست رقمية» حتى لا تتأثر إلكترونيات الطائرة إذا ما تعرضت لهجمة كهرومغناطيسية.

- لدى الولايات المتحدة طائرتين من نوع «يوم القيامة»، إحداهما ترافق الرئيس الأمريكي بايدن كظله في جميع رحلاته، والأخرى على الأرض في حالة تأهب مستمر.

طائرة يوم القيامة وهجمات 11 ستبمبر

وفي أثناء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، شوهدت طائرة «يوم القيامة» تحلق فوق البيت الأبيض، الأمر الذي بث الرعب بين الأمريكيين ودفع مراسل قناة «سي إن إن» جون كينج، وقتها إلى توضيح أن تلك الطائرة كانت تحلق ليس لأغراض شائنة، بل كانت الخدمة السرية قلقة للغاية، وفق الشبكة الأمريكية.