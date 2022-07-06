ما هي الدول الأكثر إنتاجا للنفط؟.. أمريكا تتفوق على السعودية وروسيا

​تأتي الولايات المتحدة الميركية في صدارة قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للنفط في العالم، بإجمالي إنتاج 16.585 ألف برميل يوميًا خلال العام 2021، بحسب تقرير حديث لشركة «بي بي».

المملكة العربية السعودية في المركز الثاني

وحلت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية 10.954 ألف برميل يوميًا من النفط ، ثم روسيا في المركز الثالث بإنتاج 10.944 ألف برميل يوميًا، وفي المركز الرابع جاءت كندا بإجمالي إنتاج 5.429​​ ألف برميل يوميًا.

وفي المركز الخامس جاءت العراق بإنتاج يبلغ 4.102 ألف برميل يوميًا، تلتها الصين بالمركز السادس بإجمالي 3.994 ألف برميل يوميًا.

السعودية والإمارات

وينظر إلى السعودية والإمارات باعتبارهما البلدان الوحيدان في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وفي العالم اللذان لا يزال لديهما طاقة إنتاجية فائضة وقد يساعدان في زيادة الإمدادات العالمية.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز السابع بإجمالي إنتاج 3.668 ألف طن يوميًا في عام 2021.

الطاقة الإنتاجية

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية ما بين 12 مليونا و12.5 مليون برميل يوميا، ولدى الإمارات طاقة إنتاجية قدرها 3.4 مليون برميل يوميا وتعمل على زيادتها إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وحلت إيران بالمركز الثامن بإنتاج 3.620 ألف برميل يوميًا، ثم البرازيل في المركز التاسع بإنتاج 2.987 ألف برميل يوميًا،

وعن المركز العاشر والأخير جاءت الكويت بإجمالي إنتاج 2.741​​ ألف برميل يوميًا.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، لتواصل الخسائر القوية التي تكبدتها يوم الثلاثاء حيث فاقت المخاوف المتزايدة من الركود العالمي مخاوف الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار أو 1.29٪ ، إلى 101.44 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 3 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار أو 1.81% إلى 97.70 دولار بعد أن ارتفع بأكثر من دولارين في وقت سابق من اليوم.