خبير يوضح حالات استحقاق المعاش الإضافي في التأمينات

قال القيادي العمالي هشام المهيري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون التأمينات الخاص بأصحاب المعاشات والصادر برقم 148 لسنة 2019، حدد الحالات التي يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي.

حالات استحاق المعاش الإضافي

وبخصوص حالات استحقاق المعاش الاضافي، قال المهيري، لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، نص على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى له.

وأضاف أنه يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وأوضح رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، أن القانون نص أن تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى له، وفقًا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

المؤمن عليه يستحق معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة في هذه الحالة

وبحسب المهيري، فإن من الحالات التي تنطبق عليها حالات استحقاق المعاش الإضافي، استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.