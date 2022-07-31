حالات تستحق المعاش الإضافي بـ«أمر القانون».. اعرف الشروط والتفاصيل

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش عن تفاصيل زيادة المعاشات، بعد إعلان الحكومة صرف مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات من الفئة التي تتقاضي معاش أقل من 2500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي ضوابط وشروط الحصول على المعاش الإضافي وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

شروط الحصول على معاش إضافي

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي، وتنص المادة 38 على أنّه يجوز للمؤمّن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، حسب ما ورد في المادة 5 مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمّن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الاتنفاع بهذه المادة.

وتشير المادة 39، إلى أنّ الاشتراكات الشهرية تؤدى على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

حالات استحقاق المعاش الإضافي

ويستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا، ويتم حساب المعاش الإضافي بقيمة رصيد الحساب الشخصي، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

وحال وفاة المؤمّن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وحال عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

ضوابط الحصول على المعاش الاضافي

وبحسب ما ورد في بقانون التأمينات الاجتماعية، يجب إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، إذ تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الانتفاع.