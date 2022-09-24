بروتوكول تعاون بين الرقابة الصحية والجامعة الأمريكية لتأهيل الكوادر الطبية

وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهدف إعداد وتخريج كوادر طبية مدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، في إطار تضافر جهود الهيئة وبرنامج التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة لخدمة المنظومة الصحية المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030، في النهوض بجودة الخدمات الصحية.

تخريج كوادر طبية مدربة على تأهيل المنشآت الصحية

وقع على المذكرة الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأقيمت المراسم بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومستشار الجامعة الدكتور محمد حمزة، و الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، ومحمد عبد السلام، المدير التنفيذي للتعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال.

ورحب الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون المشترك انطلاقًا من حرص الهيئة على دعم القطاع الطبي، وإمداده بما يحتاجه من الخبراء المتخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد.

وأشاد الدكتور«إسماعيل»، بالدور الهام الذي تلعبه الجامعة في إرساء قواعد الجودة على الصعيدين المحلي والدولي، وأن الهيئة تضع كل إمكانياتها لتحقيق الهدف المشترك وهو إعداد الكوادر الفنية، من خلال المعايير المصرية GAHAR2021 المعتمدة دوليًا من «الاسكوا»، لمختلف المنشآت الصحية أو المواد التعريفية أو التدريس أو تجهيز المدربين.

تطوير قادة ريادة أعمال ومهنيين مسؤولين

قال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: «نسعد بهذا التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المنظومة الصحية في مصر، وتُعزز هذه الاتفاقية من الجهود المستمرة للجامعة لتقديم برامج تعليمية ذات تأثير قوي للفئات المهنية المختلفة، وتساهم تلك الشراكات المتميزة في التأكيد على توجه الجامعة في دعم ثقافة التعليم المستمر وخدمة المجتمع ككل».

قال شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال: «هذه الاتفاقية تدعم بشكل كبير كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في مهمتها لتطوير قادة ريادة أعمال ومهنيين مسؤولين، وهذا التعاون يمهد الطريق لتحقيق مجتمع طبي أكثر كفاءة ومرونة».

وأوضح أنه من خلال هذا التعاون يستطيع الحاصل على دبلوم تميز الجودة الصحية المقدم من الجامعة المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، الالتحاق بالبرنامج التكميلي التدريبي، وبعد اجتيازه الاختبارات اللازمة يصبح مؤهلاً لخوض الاختبار النهائي للحصول على شهادة «متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد»