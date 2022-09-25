السجن سنة للفنان مصطفى هريدي وكفالة ألفي جنيه في تهمة دهس 4 أشخاص

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، بمعاقبة الفنان مصطفى هريدي، بالسجن لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه ودفع تعويض مدني 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بالخطأ في مدينة الشيخ زايد، بالجيزة.

كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه

كانت النيابة العامة، أخلت سبيل الفنان مصطفى هريدي، في وقت سابق، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه في تصادمه بـ4 أشخاص، عن طريق الخطأ بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

كانت بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد، عن وقوع حادث مروري بدايرة القسم، ما أسفر عن إصابة 4 شباب ونقلوا إلى المستشفى، أحدهم كان في حالةٍ حرجة، ودخل إلى غرفة الرعاية المركزة.

التحريات

وبإجراء التحريات، وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين أنّ المتسبب في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وأنّه كان يسير بسرعة زائدة، وتم ضبطه والسيارة، ونقله إلى المستشفى لإصابته بعدة إصابات متفرقة في الوجه، والتي دخل إثرها غرفة العمليات؛ لإجراء جراحة عاجلة، لكن حالته كانت مستقرة.

المصابين الأربعة

وتبين أن المصابين في الحادث هم «عبد الله محمد، كسر في الجمجمة، وعبد الله سيد، كسر في الفقرة الثالثة والرابعة من القطانية، وبلال ماهر، كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش في الجسم»، بحسب التقرير الطبي الخاص بالمصابين.

التقرير الطبي الخاص بالفنان مصطفى هريدي

وجاء في التقرير الطبي الخاص بالفنان مصطفى هريدي، إصابته بعدة إصابات متفرقة في الوجه، والتي على إثرها دخل لغرفة العمليات؛ لإجراء جراحة عاجلة، وبعد تماثله للشفاء، حقّقت النيابة العامة معه؛ للوقوف على سبب وقوع الحادث.