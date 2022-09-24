اليوم.. النطق بالحكم على الفنان مصطفى هريدي بتهمة دهس 4 أشخاص

تنطق محكمة جنح الشيخ زايد، بعد قليل، بالحكم على الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

إخلاء سبيل مصطفى هريدي

وفي وقت سابق، أخلت النيابة العامة سبيل الفنان مصطفى هريدي، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية الواقعة.

مصطفى هريدي يدهس 4 شباب في حادث

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد، بوقوع حادث مروري بدايرة القسم، ما أسفر عن إصابة 4 شباب جرى نقلهم إلى المستشفى، أحدهم كان في حالة حرجة ودخل غرفة الرعاية المركزة.

فحص كاميرات المراقبة

وبعمل التحريات، وفحص الكاميرات بمكان الواقعة تبين أن المتسبب في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وأنه كان يسير بسرعة زائدة، وجرى ضبطه والسيارة، ونقله إلى المستشفى لإصابته بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وخضع لجراحة عاجلة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم «عبد الله محمد، كسر في الجمجمة، وعبد الله سيد، كسر في الفقرة الثالثة والرابعة من القطانية، وبلال ماهر، كسر في الحوض، وباسم أحمد، كسر في الذراع وخدوش في الجسم»، حسب التقرير الطبي الخاص بالمصابين.

وجاء في التقرير الطبي الخاص بالفنان مصطفى هريدي، إصابته بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وبعد تماثله للشفاء حققت النيابة العامة معه للوقوف على سبب وقوع الحادث.