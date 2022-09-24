بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 12 شخصا، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص أمام مدخل مدينة ملوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم (7256 هـ ع ا)، ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل مركز ملوي، وتبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة.

وبانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والحماية المدنية والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا، وهم خالد بخيت، 22 عاما، وشقيقته «رحاب»، 19 عاما، وناصر عباس، 50 عاما، ومصطفى سيد، 30 عاما، ويقيمون في محافظة القاهرة.

كما أصيبت منال مكرم، 36 عاما، ونوفير حنا، 4 سنوات، وشقيقها «يوسف»، عام، ويقيمون بالمرج الجديدة في القاهرة.

وضمت قائمة المصابين أيضًا بخيتة منازع، 31 عاما، وآدم سيد، 5 سنوات، وشقيقه «يوسف»، 14 عاما، ومحمد علي، 25 عاما، وعبد العزيز محمد، 30 عاما، ويقيمون بمحافظة سوهاج.

نقل المصابين لمستشفى ملوي العام

ونُقل المصابون إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وشهد نفس الطريق صباح أمس الجمعة، حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص وملاكي بسبب السرعة، ونتج عن ذلك مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين تم نقلهم إلي مستشفيات أسيوط وملوي لتلقي العلاج.