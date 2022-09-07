بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

شهد طريق مطار سوهاج، بناحية الكوامل، إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطار سوهاج، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطار ووجود مصابين.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطار، ما أدى إلى إصابة كل من «عاشور عبد الحكيم 44 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد ربيع عبد الحكيم 12 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحامد عبد النظير عبد الحفيظ 33 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الحكيم ثابت 35 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورجب فوزى محمد 29 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن محمد عبد الحكيم 10 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الله عاشور عبد الحكيم 14 عاما، بجروح متفرقة بالوجه، وصالح عبد الباسط عبد الحكيم 4 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن محمد عبد الحكيم 17 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشربات عبد الحكيم ثابت 49 عاما مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفرحة عبد الحكيم ثابت 46 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونادية حسين محمد 65 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم».

وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.