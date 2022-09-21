بالأسماء.. إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة على كوبري بني مزار بالمنيا

أصيب 12 عاملاً، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها أعلى كوبري بني مزار شمال محافظة المنيا، أثناء توجههم إلى عملهم في إحدى المزارع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز بني مزار ووجود إصابات.

انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 عاملاً بجروح وكسور متنوعة، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة ما أسفر عن انقلاب السيارة.

نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل

وضمت قائمة المصابين كلا من: عبدالرحمن عيد عبدالرحمن، 19 سنة، ومحمد جمعة مبروك، 19 سنة، ومحمد فتحي محمد عبدالله، 49 سنة، وهيثم عبد النبي جمعة، 24 سنة، وأحمد سيد محمود، 22 سنة، وكريم حسين ماضي، 17 سنة، وعمر أحمد فاروق، 19 سنة، وأحمد قرني حامد، 40 سنة، وأحمد عرفات عبد المنعم، 20 سنة، ورمضان ربيع فهمي، 16 سنة، ومحمد عيد عبد الحليم، 18 سنة، وعبدالله عادل فهمي، 25 سنة، مقيمون بمركزي مغاغة في المنيا والفشن ببني سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل والطوارئ بالشيخ فضل، ورُفعت آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.