القصة الكاملة لمقتل عامل على يد شقيقه بسبب الميراث بالدقهلية

أصوات استغاثات وصرخات داخل منزل قديم بقرية كفر بهوت تجمع الأهالي على أثرها ليتبين وجود جثة شاب أربعيني غارقاً في دمائه على الأرض، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة التي توصلت إلى هوية الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالعثور على الجثة

وكان قسم شرطة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب غارقاً في دمائه، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبالانتقال تبين صحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، أكدوا سماعهم أصوات مشادة كلامية وشجار بين المجني عليه وشقيقه، لكنهم اعتقدوا أن الأمر سينتهي كالمعتاد دون مكروه، لكن المتهم سدد طعنة نافذة أودت بحياة الضحية على الفور وهرب مسرعًا.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم والقبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلاف بينه وبين شقيقه على الميراث، إذ طلب المتهم من المجني عليه إخلاء الشقة لتزويج نجله بها فرفض الأخير ما أثار حفيظة المتهم ليستل سكينًا وسدد طعنة نافذة ضد شقيقه ليتوفى في الحال.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلية في الواقعة.

عقوبة المتهم المتوقعة

أوضح محمد ثروت لمحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها، ومن المتوقع أن تكون نهاية المتهم الإعدام.