طريقة وحيدة لاستخراج شهادة الميلاد للطفل في مكتب الصحة القريب للمنزل

عند الذهاب لاستخراج شهادة ميلادة في الصحة القريب من المنزل يجب عليك تقديم إخطار ولادة مختوم من مركز طبي يؤكد أن الولادة حدثت بشكل طبيعي داخل المنزل، أو حدثت بعملية قيصرية في مركز طبي أو مستشفى قريب من نطاق السكن حتى تتمكن من استخراج شهادة الميلاد للطفل في نطاق محل إقامة أسرته.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد للطفل في مكتب الصحة القريب

- تقديم إخطار الولادة الذي يوضح أن الولادة كانت داخل المنزل أو في مكان طبي قريب منه

- صورة قسيمة زواج للأب والأم مع ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج للإطلاع عليها من قبل الموظف المختص في مكتب الصحة

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم مع إحضار أصل البطاقة لكل منهما للإطلاع عليها

- التأكد من أن محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي للأب يتبع مكتب الصحة القريب من منزلك.

- شراء طابع مواليد من البريد بقيمة 20 جنيه

- تسلم شهادة التطعيمات الخاصة للذكور أو الإناث من مكتب الصحة لإثبات فيها التطعيمات

- بعد أسبوع تتسلم شهادة الميلاد من مكتب الصحة وتكون مستند للحصول على تطعيمات الطفل

لادة الطفل خارج محل الإقامة للأب

وفي حالة ولادة الطفل خارج محل الإقامة للأب فيجب اتباع تلك الإجراءات حتى تتمكن من تسجيل الطفل في مكتب الصحة القريب من منزلك.

- الذهاب إلى مركز طبي قريب من منزلك وتسليم أخطار الولادة الصادر من المركز الطبي أو المستشفى البعيد عن مكان الإقامة.

- استخراج إخطار ولادة آخر يوضح أن الطفل تمت ولادته في منزل أسرته أو داخل المركز الطبي.

- التوجه بإخطار الولادة الجديد إلى مكتب الصحة القريب من المنزل لاستكمال باقي الإجراءات.