أبرزها شهادة الميلاد ووثيقة الزواج.. خدمات تقدمها «الداخلية» للمواطنين إلكترونيا

للتيسير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود لهم، وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج الكثير من الوثائق المهمة للمواطنين بأسهل طريقة عن طريق الموقع الخاص بها، واتباع عدد من الخطوات تنتهى باستخراج، ويأتى ذلك ضمن توفير الخدمات المميكنة للمواطنين.

خدمات

وخلال التقرير التالى توضح «الوطن» تلك الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين عبر الموقع الخاص بها وأهم تلك الخدمات استخراج شهادة الميلاد ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق والقيد الفردي والقيد العائلي.

خدمات وزارة الداخلية

تلك الخدمات تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني والضغط على أيقونة تسمى «دليل الخدمات» وبعدها ستظهر عددًا من الخدمات التى تقدمها الوزارة ومنها استخراج شهادة ميلاد ووثيقة زواج وقيد عائلي وقيد فردي ووثيقة طلاق وبطاقة الرقم القومي وتجديد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة قيادة وبدل تالف رخصة قيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد تصريح العمل وبدل فاقد تصريح عمل ومخالصة.

تسجيل البيانات

وفى الخطوة التالية يجب تسجيل الدخول على الموقع وفى حالة عدم وجود حساب يمكن إنشاء حساب على الموقع وبعدها الضغط على أيقونة الخدمة وتسجيل البيانات الخدمات الخاصة بك وبعدها تحديد كيفية تسديد رسوم الخدمة وعقب تسديد الرسوم يتم تحديد عنوان وموعد استلام الوثيقة.