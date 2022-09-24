قطع المياه عن مركز الواسطى ببني سويف لكسر في خط عمومي.. 7 ساعات

قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم السبت، المياه عن مدينة الواسطى و توابعها، من الحادية عشر صباحا، ولمدة 7 ساعات، وذلك لوجود كسر مفاجئ بخط 20 بوصة بقرية زاوية المصلوب مركز الواسطي.

سيارات مياه نقية للمواطنين لحين إصلاح العطل

وقدمت شركة المياه ببني سويف اعتذارها عن العطل المفاجئ، حيث أعلنت عن تدبيرها سيارات مياه نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها.

وتسبب كسر مفاجئ بخط 20 بوصة بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى في انقطاع المياه عن مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، حيث دفعت الشركة بعدد من الفنيين التابعين لها لإصلاح العطل في اسرع وقت واعادة ضخ المياه مرة أخرى.

محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح العُطل المفاجئ

ووجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب حمادة راضي رئس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى كذلك.

انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف بسبب أعمال الصيانة

وفي سياق آخر فصل قطاع كهرباء بني سويف التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمدينة بني سويف، اليوم السبت وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية، وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة