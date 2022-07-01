«مياه بني سويف»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، استعداد الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بعمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف، والصيانة والدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

التعامل مع أي مشكلات طارئة في حينها

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على أهمية التواجد المستمر في مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات طارئة في حينها، والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات.

تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الأضحى

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة في بني سويف، استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا.

وفي سياق متصل، قام فريق إدارة التوعية بالشركة، ضمن خطة مسبقة، بعمل حملات التوعية للمواطنين والتي تنفذها الإدارة بمراكز المحافظة، وتستهدف المارة بالأسواق العامة ومحلات الجزارة بتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه وترشيد استهلاكها، وخاصة في عيد الأضحى المبارك وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، ولصق بوسترات خاصة بالترشيد على المحلات التجارية، وكذلك التعريف بالخدمات الحديثة التي تقدمها الشركة، مثل القطع الموفرة للمياه وعدادات المياه مسبقة الدفع وتطبيق «قراءتي» لتسجيل القراءات، وتطبيق الموبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى.