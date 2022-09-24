احذر نزول هذه الشواطئ في الإسكندرية بفصل الخريف.. تعرضك للغرق

يستمر توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية رغم انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف، وهو الأمر الذي تبعه إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار فتح الشواطئ خلال تلك الفترة من العام، في ظل استقرار حالة أمواج الشواطئ، إلا أن هناك عدة محاذير لمصطافين فصل الخريف بالتحديد في نوعية الشواطئ المستهدفة.

فبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فإنه على الرغم من استقرار أمواج شواطئ الإسكندرية شرقا خلال تلك الآونة، إلا أن شواطئ القطاع الغربي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأمواج، ما تبعه رفع الرايات الصفراء، التي تعني إمكانية النزول إلى المياه ولكن بشكل حذر.

شواطئ تجنبها في فصل الخريف بالإسكندرية

وتعد شواطئ القطاع الغربي أحد أخطر شواطئ الإسكندرية في كافة الفصول، يكفي أنها قد شهدت قرابة 90% من حالات الغرق خلال فصل الصيف المنصرم، وفقا لما أعلنه فريق غواصين الخير المعني بإنقاذ الغرقى، لذا فيجب توخي الحذر في ظل تقلبات الجو خلال فصل الخريف والتي تشهد ارتفاع الأمواج خلال الأيام الأخيرة من فصل سبتمبر.

شاطئ النخيل أخطر شواطئ الإسكندرية

ويعد شاطئ النخيل أخطر شواطئ الإسكندرية، لذا شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على استمرار غلق الشاطئ بقرار من النيابة العامة، كما طالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظا على سلامتهم.

وطالبت المصايف من جميع مصطافي الإسكندرية، خلال فترة الخريف الجاري، بضرورة توخي الحذر قبل النزول، والسؤال عن الأماكن الآمنة والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

استاذ الرياضات المائية يحذر من شواطئ العجمي

من جهته حذر الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد قسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، من ارتفاع معدلات الغرق على شواطئ الإسكندرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على غرار ما حدث في العام الماضي.

واضاف حمزة لـ«الوطن»، أن شواطئ غرب الإسكندرية بالكامل تعد من الشواطئ الخطرة خلال تلك الفترة، كونها شواطئ ذات واجهات مفتوحة ترتفع بها الأمواج في تلك الآونة، لذا يجب النزول بحذر والانصياع إلى كلام المنقذين، محذراً من محاولات التسلل إلى شاطئ النخيل كونه شاطئ خطر على المصطافين بالإضافة إلى عدم وجود منقذين به كونه مغلق حاليا.