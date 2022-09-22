تشييع جثمان شاب قتل على يد شقيقه بطعنة بالقلب في المنوفية

شيع الآلاف من أهالي قرية «بمم» التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جثمان شاب قتله شقيقه الأكبر لخلافات على الميراث، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط انهيار تام للأسرة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة تعود عندما اعتدى «ر.ع.ن» 47 عامًا، على شقيقه الأصغر مدحت 37 سنة بسلاح أبيض ووجه له طعنة نافذة في الصدر، وأصاب شقيقه الأصغر «ثروت» أثناء فض مشاجرة بينهم، للخلاف على الميراث، وتم القبض على المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وقال محمد مسلم المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام شنقا أو حبس المتهم 25 سنة، بينما القتل أثناء المشاجرة للدفاع عن النفس أو القتل الخطأ يستوجب الحكم بالسجن على المتهم حسب ما يراه القاضي أمامه.