أغنية حياتنا لـ تامر حسني من فيلم بحبك تتخطى ربع مليون مشاهدة في 24 ساعة

حققت أغنية حياتنا ضمن أحداث فيلم بحبك للفنان تامر حسني، تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، منذ الساعات الأولى من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ودخلت أغنية حياتنا للفنان تامر حسني، ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب، بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، حيث احتلت الترند رقم ثمانية.

حياتنا تحقق 360 ألف مشاهدة

وكسرت أغنية حياتنا كسر حاجز الربع مليون فى أقل من 24 ساعة، محققة 360 ألف مشاهدة حتى الآن.

كلمات أغنية حياتنا

وشهدت الأغنية تعاون بين الفنان تامر حسني مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن إسلام زكي والموزعين إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وماستر علي فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية:

في حب يعجزك بدري

حب يموتك جواك

وإيد تتمد تمسكها

تغمي عينيك تقوم خانقاك

في وش يبان ملاك طيب

يذكر أن فيلم بحبك شارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.