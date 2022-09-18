تامر حسني يحذر من مكاتب تستغل اسمه بشأن اختيار المواهب: «محدش يروح»

حذر الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، من وجود مكاتب تستغل اسمه بشأن اختيار المواهب.

وكتب تامر حسني: «مساء الهنا، بالنسبة للمواهب اللي طلبتها محدش يروح يعمل أي مقابلات في أي مكتب باسمي، أنا طلبت ڤيديوهات فقط والڤيديوهات بتجيلي كل يوم، محدش يروح أي مشوار لأي مكتب تحت اسمي».

تامر حسني يكشف إجراءات التواصل مع المواهب

وأضاف تامر: «لأن اللي هيتم اختيارهم للمقابلة هتكلمهم مخرجة الفيلم سارة وفيق بشكل مباشر، وأي مكتب عايز يرشح حد بيبعتلي فيديو بيعرض موهبته، يعني محدش يصدق أي حد يقوله تعالى عشان هتقابل تامر أو المخرجة تاني، سارة هتكلم اللي اختارتهم بنفسها عشان يحضروا المقابلة الأولى».

تامر حسني يعلن حاجته لمواهب من الأطفال

وأعلن الفنان تامر حسني منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حاجته لاختياره مواهب من الأطفال لفيلمه الجديد: «لكل الجهات المعنية والأسر اللي مربية مواهب حلوة مهلبية، بدور على أطفال يمثلوا ويغنوا من سن 9 لـ 13 سنة ولاد وبنات موهوبين جداً في أسرع وقت».