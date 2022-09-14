تامر حسني يكسر حاجز 52 مليون جنيه «إيرادات» بفيلمه «بحبك»

استطاع الفنان تامر حسني أن يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير «بحبك»، بتحقيق 52 مليونًا كإيرادات و290 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني أمس

وحقق فيلم بحبك أمس مايقرب من 90 ألف جنيه، وذلك حسب البيان الصادر من شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وهو يعد من التجارب المميزة بالنسبة للفنان تامر حسني، حيث إنه ظل عامين يعمل على هذا الفيلم، كما تعرضت أفكاره الرومانسية للرفض من قبل المنتجين الذين باتوا يفضلون الأكشن والكوميدي بعد انتشاره السنوات الماضية.

تامر حسني يتحدث عن فيلم بحبك

وأكد تامر حسني أنَّ إحساسه بفيلم بحبك يختلف عن باقي الأعمال التي سبقته لأنّه التجربة الإخراجية الأولى له، مشيرًا إلى أن الفيلم هو عبارة عن خليط مشاعر وحب وعواطف مختلفة.

أبطال فيلم بحبك

يعد فيلم بحبك أول تجارب تامر حسني الإخراجية، ويقوم ببطولة فيلم بحبك مجموعة كبيرة من الفنانين وهم تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.